Enfant mort dans un ascenseur à Argenteuil: l'enquête confiée à un juge d'instruction

Une information judiciaire a été ouverte "contre X pour homicide involontaire", "afin qu'un juge d'instruction poursuive les investigations et désigne le plus rapidement possible un expert judiciaire", a précisé le parquet.

L'accident dans lequel est mort l'enfant a eu lieu vendredi peu avant 19H00 dans le centre commercial Côté Seine. Les circonstances du drame restent à préciser, mais, selon les premiers éléments, un brusque décrochage de la cabine a eu lieu alors que l'enfant commençait à sortir de l'ascenseur. Il s'est retrouvé coincé et le haut de la cabine a heurté sa tête. Il est mort sur place. Des membres de sa famille qui se trouvaient dans la cabine ont assisté, impuissants, au drame.

Plusieurs clients du magasin, très choqués, ont eux aussi vu la scène, qui se déroulait à une heure de grande influence. Un millier de personnes ont été évacuées du centre commercial et une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) mise en place. Le centre restera fermé tout le week-end.

Schindler France, qui assure la maintenance de l'appareil, a fait part dans un communiqué de "sa plus profonde tristesse devant le décès du jeune garçon et son état de choc face à cet accident".

L'entreprise a dit "coopérer pleinement avec les autorités afin d'établir les raisons de l'accident, dont les causes ne sont pas encore connues à ce stade".

A LIRE AUSSI.

Arrestation des parents d'une jihadiste française partie en Syrie

Maroc: accélération de l'enquête après la mort d'un vendeur de poissons

Maroc: accélération de l'enquête après la mort d'un vendeur de poissons

Maroc: accélération de l'enquête après la mort d'un vendeur de poissons

Accident du TGV en Alsace: le rapport final présenté aux familles