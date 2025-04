Justice. Total poursuivi pour homicide involontaire après un accident du travail sur sa raffinerie de Gonfreville-l'Orcher

TotalEnergies est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire après la chute mortelle d'un travailleur en 2019 dans sa raffinerie de Normandie, a appris l'AFP auprès du parquet du Havre, mercredi 24 avril.

Le 15 février 2019, un sous-traitant de la société Bataille était mort après une chute de huit mètres sur le site de Gonfreville-l'Orcher. La personne morale TotalEnergies Raffinage France (TERF) est poursuivie "du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité" et plusieurs manquements à la sécurité du travail, tout comme la société Bataille, d'après l'ordonnance de renvoi rendue le 26 mars que l'AFP a pu consulter.

Le père de quatre enfants avait chuté, la barrière de protection sécurisant la passerelle où il se trouvait s'étant délogée pendant qu'il installait un flexible entre un camion-benne rempli de sable et un conteneur.

La sécurité en question

Jean-Benoît Lhomme, l'avocat de TotalEnergies, a déclaré que la société "prend acte" de son renvoi et que "la sécurité est au centre de ses valeurs d'entreprise, que ses engagements vont au-delà des procédures". Pour Elsa Marcel, l'avocate de la CGT Total Normandie, "il est extrêmement rare que des sociétés soient renvoyées dans le tribunal correctionnel pour homicide involontaire". Il s'agit selon elle d'un "signal fort pour la CGT, qui combat tous les jours non seulement pour la santé et la sécurité des travailleurs, mais aussi contre la précarité", notamment des sous-traitants.

Déjà condamné

TotalEnergies avait été condamnée en 2023 à une amende de 40 000 euros, faisant l'objet d'un appel, par le tribunal du Havre pour "blessures involontaires" et "violation délibérée d'une obligation de sécurité" après un incendie ayant fait cinq blessés en 2016 à la raffinerie de Normandie, classée Seveso seuil haut.