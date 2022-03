Cherbourg. Rugby féminin :  la Marine Nationale défie la British Army

Cherbourg-en-Cotentin va pouvoir savourer un "crunch" 100 % féminin, samedi 9 juin 2018. Le Rugby Club féminin de la Marine Nationale affronte les filles de la British Army, dans le cadre du Challenge Violette Szabo, appelé désormais à revenir tous les ans. Il porte le nom d'une résistante franco-britannique, déportée et exécutée en 1945.

AUDIO - Reportage : le rugby club de la Marine a soif de revanche

Une soif de revanche

Si ce match se déroule en marge des commémorations du 74e anniversaire du Débarquement, sur le terrain c'est bien une compétition acharnée qui se prépare, une affaire de revanche même. Les deux équipes s'étaient quittées en 2016 sur le score sans appel de 64 à zéro. Une défaite cuisante pour les jeunes Françaises, face à des Britanniques dont la moitié des joueuses sont semi-professionnelles.

"Soit on gagne, soit on apprend. C'était une belle leçon de rugby il y a deux ans. L'idée c'est de faire mieux, et je pense qu'on le fera. L'équipe a été renouvelée, on espère que le trophée ne traverse pas la Manche" assure Fiona Simoneau-Byrne, manager des Bleues.

Tous les grades confondus

Le second-maître Estelle s'attend à un combat : "ce sera un défi individuel et collectif. Nous avons toutes un souvenir de ce match, émotionnellement et physiquement intense... Quoi qu'il arrive, on donnera tout ce que l'on a !". Des aventures rugbystiques qui forgent l'esprit d'équipage de ces femmes de tous les grades et de toutes spécialités, qui travaillent à terre ou en mer. Pour le matelot Perrine, cela apporte de la cohésion : "quand quelqu'un est nouveau sur un bateau, c'est plus facile de l'accueillir, comme dans une équipe".

Après ce match, l'équipe de la Marine Nationale s'envolera en juillet pour une tournée en Australie. Ce passage à Cherbourg a aussi été l'occasion de renforcer des liens avec le club local, le Rugby Club Cherbourg Hague (RCCH).

Marine Nationale/British Army : samedi 9 juin 2018, coup d'envoi à 15h30 au stade Maurice Postaire de Cherbourg. Gratuit. Ouverture des portes à 13h30 pour une démo du RCCH. A 14h15, aubade jouée par la Musique des Équipages de la Flotte. A la mi-temps, aubade par un couple de sonneurs du Bagad de Lann-Bihoué. Village défense (avec hélicoptère, voitures de la seconde guerre mondiale, etc) sur le parking d'accès au Cercle Chantereyne.

