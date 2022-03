Roland-Garros: 1re finale pour Thiem, fin de l'aventure pour Cecchinato

A 24 ans, Thiem, déjà double demi-finaliste à Paris (2016 et 2017) et seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue en 2017 et en 2018, disputera dimanche sa première finale de Grand Chelem. Il défiera le décuple vainqueur du tournoi, Nadal, ou l'Argentin Juan Martin del Potro (6e), opposés dans la seconde demi-finale.

A LIRE AUSSI.

Roland-Garros: Rafael Nadal face au péril jeune

Tennis: avec Thiem et Zverev, les jeunes prennent le pouvoir à Rome

US Open - 6e journée: Federer et Nadal, garants de l'ordre établi

Tennis: Kyrgios élimine Djokovic en quarts à Acapulco

US Open: Del Potro brise le rêve de Federer