SNCF: le Sénat approuve la réforme controversée en première lecture

Le texte, qui fera l'objet lundi prochain d'une commission mixte paritaire (CMP) chargée de trouver un texte commun entre députés et sénateurs, a été voté par 240 voix pour et 85 contre, PS et CRCE (à majorité communiste).

"Le Sénat a mis la réforme sur de bons rails", a déclaré le rapporteur Gérard Cornu. "J'ai la certitude que le texte ne sera pas dénaturé par la CMP", a-t-il dit avant d'ajouter, citant l'ex numéro un communiste Maurice Thorez: "+Il faut savoir arrêter une grève+, ce texte en donne l'opportunité".

En revanche, pour Éliane Assassi (CRCE), "ce texte porte le risque de la création de nouveaux déserts ferroviaires en subordonnant le droit à la mobilité à la rentabilité financière pour les opérateurs" et transforme "la SNCF en une myriade de sociétés anonymes, casse le statut de cheminot et procède à l'ouverture à la concurrence".

"Ce n'est pas un nouveau pacte ferroviaire", a reproché Olivier Jacquin (PS). "Et si le conflit se poursuit, c'est parce qu'il y a encore des inquiétudes", a-t-il estimé. "Nous ne vous donnerons pas un chèque en blanc pour une destination inconnue", a-t-il ajouté. "Nous voterons contre, un vote de vigilance avant la CMP et les dernières discussions avec les syndicats".

"La réforme arrive à son terme dans les prochains jours", a souligné la ministre des Transports Élisabeth Borne, appelant chacun à ses responsabilités. "Tout est maintenant posé: un projet de loi bientôt définitivement adopté, des engagements financiers sans précédent pris par le gouvernement, et un cap tracé pour les négociations de branche et d'entreprise", a-t-elle dit.

