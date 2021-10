Le nouvel album de Bob Sinclar avec Pitbull, Sophie Ellis Bextor, Snoop Dogg et Sean Paul

Les titres Rock Boat avec Pitbull et Far L'amoreavec la chanteuse italienne Raffaella Carrà sont déjà disponibles sur l'iTunes Store. Pour le complément, il faudra attendre le 30 janvier prochain.

Sur le morceau Wild Thing, le rappeur Snoop Dogg reprend la mélopée de Wild Thing du groupe des années 70 The Troggs, quand Sean Paul pose son phrasé ragga sur No Limit, du groupe dance des années 90 2 Unlimited, dans Tik Tok.

La track list complète de Disco Crash :

- Rock The Boat, Feat. Pitbull, Dragonfly & Fatman Scoop

- Fuck With You, Feat. Sophie Ellis Bextor & Gilbere Forte

- Wild Thing, Feat. Snoop Dogg

- Far L'amore, Feat. Raffaella Carrà

- Not Gansgta, Feat. Mr. Shammi

- Life, Feat. Ben Onono

- Put Your Handz Up, Feat. Hot Rod

- Tik Tok, Feat. Sean Paul

- Around The World, Feat. Gilbere Forte

- Rainbow Of Love, Feat. Kc Flightt

- Magic Fly

Site officiel de Bob Sinclar : www.bobsinclar.com