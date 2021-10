Partez au ski! Les bons conseils des Vacances d'Anita

Les Normands comme les français, profitent des vacances d'hiver pour partir à la montagne, profiter des joies de la neige. (Ca faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé chez nous!)

Les Normands aiment partir clé en mains, ne pas s'occuper du voyage et se laisser porter par le bus qui les emmène presque de la porte de chez eux, jusqu'à la station de ski. Ce sont plutôt les grands domaines qui sont privilégiés.

D'autres formes des séjours séduisent de plus en plus les vacanciers: les activités hors ski comme le parapente, les chiens de traineaux, les raquettes... ou carrément des destinations originales comme la Laponie et sa maison du Père Noël!

