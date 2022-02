Hérouville-Saint-Clair. À Hérouville Saint-Clair, l'école du numérique veut s'agrandir

Le campus de Caen (Calvados) de l'École de la filière numérique, IMIE, était sous les feux des projecteurs jeudi 31 mai 2018. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, est allé rencontrer le directeur et les étudiants.

Attirer les jeunes dans les filières numériques

Implantée dans les anciens locaux de Pôle emploi à Hérouville-Saint-Clair depuis 2015, l'école accueille 1 500 élèves toutes filières confondues et espère s'agrandir dans les années qui viennent, en doublant le nombre d'élèves. "Pour l'instant, sur le campus de Caen, il n'y a pas de spécificités mais elles vont bientôt arriver. Nous nous adaptons en fonction des besoins des entreprises du territoire", explique Vincent Plançon le directeur. Dans l'agglomération caennaise, il détecte notamment des besoins en développeurs web et logiciel.

Présentation à @mounir Mahjoubi de l'école de la filière #numerique #IMIE basée @HSC_14200 qui propose des formations professionnelles de #BAC à BAC +5 aux métiers du #numerique en adéquation avec les besoins en recrutement des acteurs du marché. pic.twitter.com/Pw07bJfZIo — Préfet du Calvados (@Prefet14) 31 mai 2018

Mais pour se développer encore faut-il trouver des étudiants intéressés par les métiers du numérique. "Ce ne sont pas des métiers très visibles et ils sont méconnus, il faut expliquer l'importance des développeurs web, de logiciels, des techniciens de réseau… Ce sont des métiers dans lesquels l'évolution est rapide et qui sont très bien payés". Les formations proposées vont du bac à bac + 5 avec des filières en pleine expansion comme la cybersécurité, les objets connectés et la réalité virtuelle augmentée.