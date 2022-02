Caen. Football : Gilles Sergent s'exprime sur le nouvel entraîneur du SM Caen

Il y a tout pile une semaine, Gilles Sergent livrait le profil type de l'entraîneur recherché par le Stade Malherbe de Caen pour succéder à Patrice Garande, non reconduit, par volonté commune après cinq années aux commandes du club.

Depuis, on sait que Philippe Montanier ne sera pas celui-là, ni Christophe Pelissier, Pascal Dupraz, Pascal Gastien. Depuis ce lundi matin 28 mai 2018 on sait aussi que celui qui faisait alors figure de favori, Hubert Fournier, contrairement à Montanier qui avait libéré de ses obligations, se voit quant à lui retenu par Noël Le Graët et la Fédération Française de Football dont il est le directeur technique national. Une décision que Gilles Sergent vient de nous confirmer : "je prends acte et je comprends la décision d'Hubert Fournier qui était évidemment dans notre short-list et qui aurait fait figure de très bon choix pour le SM Caen, c'est un fait".

"je prends acte et je comprends Hubert Fournier"

Les options demeurent encore nombreuses, toutefois. D'ailleurs, le président du SM Caen affirme que "l'image du club est très bonne, bien des gens ont trouvé mon numéro de téléphone en une semaine je vous assure. Je ne suis absolument pas inquiet, les travaux sont intenses, nous avons rencontré de nombreux entraîneurs très intéressants, de super profils avec des parcours de haut niveau".

"je ne suis absolument pas inquiet"

Si le président normand ne donne évidemment aucun nom, ceux Jocelyn Gourvennec encore loin de Nantes, de Christophe Galtier actuellement en poste à Lille, Jean-Louis Garcia, ancien entraîneur de Troyes, libéré il y a quelques jours par le club de l'Aube qui redescend en Ligue 2, de Franck Passi, lui aussi libre ont été cités à de nombreuses reprises et les contacts existent.

Si l'on suit pas à pas les objectifs tracés par les dirigeants, en intégrant la maîtrise de l'anglais, l'expérience, le charisme et le travail avec le centre de formation, l'éventail peut emmener vers de profils comme celui de Willy Sagnol ou encore Elie Baup qui peuvent éventuellement ressortir chez les techniciens français. Mais l'étranger n'est pas à exclure non plus. Seule chose certaine, "celui qui prendra l'équipe sera parfaitement francophone" nous a livré Gilles Sergent. Des entraîneurs venus de Belgique ou Suisse entrent ainsi potentiellement dans les recherches.

Trois noms dans la liste finale

Reste désormais à patienter pour savoir si le planning espéré par les dirigeants de pouvoir nommer un entraîneur "dans les premiers jours de juin" comme l'escomptait Gilles Sergent la semaine passée. L'idée reste en tout cas la même, ce lundi 28 mai 2018 : "notre liste restreinte comportera trois noms, nous devrions la finaliser en milieu de semaine. Notre choix est essentiel, nous voulons faire le bon parmi les trois noms qu'il restera".

