Saint-Lô. Habitante de Normandie, Clémence remporte son 2ème Koh-Lanta !

Pour la deuxième fois, treize ans après sa première victoire, la Normande Clémence Castel, remporte Koh-Lanta, vendredi 25 mai 2018.

La jeune femme, maman de deux enfants et compagne du Saint-lois, conseiller départemental de la Manche et producteur de musique, Mathieu Johann, a été saluée par ses compagnons d'aventure pour son courage, sa force et sa loyauté.

Une victoire historique

Clémence est la première candidate à gagner deux fois Koh Lanta. Un parcours sans faute pour la Normande, qui sort vainqueur après plus de trente jours de survie dans des conditions difficiles sur une île déserte des îles Fidji.

Lucide jusqu'au bout et extrêmement déterminée, Clémence Castel réalise un exploit sportif et humain hors du commun.

Clémence était l'invité de la radio Tendance Ouest, quelques heures avant la finale. Son interview est à retrouver ici : Finale de Koh-Lanta: la Normandie avec Clémence Castel.

