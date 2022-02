Caen. Norman Rockwell : un coup de maître pour le Mémorial de Caen

C'est la première fois que ces œuvres quitteront le territoire américain : de juin à septembre 2019, 70 tableaux de Norman Rockwell seront exposés au Mémorial de Caen (Calvados). Mercredi 23 mai 2018, le maire de la ville, Joël Bruneau, et le directeur du musée, Stéphane Grimaldi, étaient à New York pour officialiser cette exposition.

Les Quatre libertés

À cette occasion, l'élu a rappelé que "le Mémorial de Caen est un musée qui, depuis sa création, enseigne, grâce à l'histoire, que la Paix est le bien le plus précieux de l'humanité et malheureusement le plus fragile", avant d'assurer que "cette collaboration avec le Musée Norman Rockwell et plus encore l'œuvre de cet immense peintre américain ont évidemment toute leur place à Caen."

Parmi les tableaux exposés, on compte les incontournables "Quatre Libertés", peintures essentielles dans l'histoire des Droits de l'Homme et de l'engagement étasunien dans la Seconde Guerre Mondiale.

Autre symbole, la date de l'inauguration de l'exposition : ce sera le jeudi 6 juin 2019.