Rencontre avec deux lycéens Normands pas comme les autres, puisqu'ils sont aussi… chef d'entreprise ! À Alençon (Orne), Titouan Fourreau et Louis Lepenvène, chacun âgés de 18 ans, vont passer le Bac dans moins d'un mois en SSI et en STI2D. Mais en parallèle, ils ont monté Tech-Shirt : leur entreprise de fabrication et commercialisation de T-Shirts en coton bio, sur Internet.

Tech-Shirt

Titouan et Louis ont eu cette idée après un projet de TPE, en cours, qu'ils avaient du mal à finaliser… Désormais, ils font tout : achat des T-Shirt sur des filières certifiées bio, graphisme, impression, acheminement vers les clients.

Entreprenariat

En vrais chefs de leur petite entreprise, les deux lycéens sont confrontés aux difficultés de financement, aux exigences des clients, aux nécessités d'investissement, pour répondre aux besoins des particuliers, des groupes, des entreprises, assurant tout de la conception (avec un réseau de dessinateurs graphistes), à la vente sur leur propre site Internet.

Développer leur activité

Leur priorité actuelle est de trouver de nouveaux clients, pour financer leur matériel. Ils lancent aussi un financement participatif sur Ulule. Après leur Bac, ils ont tout prévu pour concilier études supérieures et fabrication de T-Shirts. Titouan Fourreau :

Alençon. Deux lycéens normands créent leur entreprise de T-Shirt en coton bio

Le rêve des deux copains de lycée et que leur affaire marche suffisamment bien pour pouvoir créer des emplois…