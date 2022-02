Caen. À Caen, Gamelles pleines prend soin des chiens des SDF… et de leur maître

Mettre à jour les vaccins, trouver une muselière, nécessaire pour passer la nuit dans certains foyers, échanger des conseils autour d'un café ou d'une grillade… C'est ce que sont venus chercher les maîtres, sans domicile fixe, des chiens qui ont bénéficié de la journée santé organisée par l'association Gamelles pleines le jeudi 17 mai 2018.

Un couple fort

Parmi eux, Amandine. La jeune femme est venue avec Lola et Canaille, ses "bébés". Ce sont des amis qui lui ont parlé de l'action et elle est dans les premières dans la longue file qui s'est formée ce soir-là devant la Fermeture Éclair à Caen (Calvados). "Je devais faire identifier le petit, ce qui m'a aussi permis de lui faire ses premiers vaccins. Ça me rassure vachement", confie-t-elle.

Pas toujours facile en effet de trouver de quoi payer un vétérinaire lorsque l'on est sans ressource. Pourtant, "quand on est dans la rue comme ça, c'est comme nos enfants, on a envie de les choyer, de les protéger", poursuit la jeune femme. Sur place, les soins sont proposés à moindre coût par des vétérinaires bénévoles comme Jean-François Guillemin. "La première fois que j'ai participé, j'ai été étonné de l'attache des maîtres pour leur chien, plus importante encore que pour eux-mêmes, se souvient-il. C'est un couple très fort."

Ici, les vétérinaires sont bénévoles pour proposer des soins à moindre coût. - Gamelles pleines

Un biais pour engager le dialogue

Poussé par cette approche qui mêle "le bien-être animal et le contact humain", il devient donc bénévole pour Vétos pour tous. Via l'animal, il parvient petit à petit à créer du lien avec les maîtres. "Ce sont des gens qui vivent seul, ne comptant que sur eux-mêmes et qui sont donc très exigeants, explique le vétérinaire. Mais la confiance s'instaure progressivement."

Ce lien, c'est justement ce que cherchait Sandrine Charlie, qui s'est engagée il y a quelques mois dans l'association. "J'adore les animaux, présente-t-elle avant de confier qu'elle est "quelqu'un de réservé. J'avais besoin de ce biais pour engager la conversation avec les bénéficiaires, apprendre à les connaître, voir comment ils vivent. Et ça fait du bien !" Sentiment partagé par Amandine qui, entre deux discussions, a retrouvé un peu le sourire et assure que "ça nous fait un peu oublier le monde dans lequel on est."

Les bénévoles sont présents sur des actions ponctuelles mais aussi sur des maraudes chaque semaine. - Gamelles pleines

En dehors de ces événements ponctuels, les bénévoles effectuent chaque mercredi des maraudes dans les rues de Caen, pour proposer des croquettes et donner quelques soins.

Contact. caen@gamellespleines.fr ou sur Facebook