Rouen. Un second bar à chats a ouvert ses portes à Rouen

Il y a le Café moustache, le premier à avoir ouvert en octobre 2017, les amateurs de chats pourront désormais découvrir le Deli cat, situé rue Cauchoise. Ce nouveau bar à chats a été inauguré dimanche 20 mai 2018. "Le quartier est différent, l'offre aussi, il y a de la place pour deux établissements de ce type", confie Anne de La Fonchais, la gérante du Deli cat qui a d'ailleurs eu contact avec le Café moustache.

Le lieu se veut accueillant et chaleureux pour les clients et pour les chats. - Amaury Tremblay

Dans ce nouveau lieu, les clients peuvent profiter de boissons dont des jus de fruits frais, des plats salés ou sucrés : "Je veux mettre en avant le savoir-faire local et les circuits courts", précise Anne de La Fonchais. Le principal attrait, ce sont bien sûr les chats qui seront, à terme, sept dans l'établissement.

Des chats à adopter

"Ils nous sont confiés par l'association Les arts et les âmes, nous sommes une famille d'accueil pour eux, poursuit Anne de La Fonchais. Ce sont des chats qui ont été recueillis dans la rue ou abandonnés et qui ont eu un passé difficile." Les chats ont tous été tatoués, vaccinés et stérilisés par l'association qui les propose à l'adoption.

Anne de La Fonchais Impossible de lire le son.

Les chats sont libres d'aller et venir, ils disposent d'une pièce à l'étage où ils peuvent se reposer loin des clients, avec un accès sur une cour intérieure. "Nous avons aménagé le bâtiment avec un parcours en hauteur pour les chats et un arbre naturel qui a été transformé en arbre à chats", raconte Anne de La Fonchais qui tient les lieux avec un salarié.

Une salle à l'étage est réservée aux chats. - Amaury Tremblay

De leurs côtés, les clients apprécient les lieux : "Ça permet à ceux qui n'ont pas de chats chez eux pour différentes raisons de pouvoir en profiter", explique Laurence Parladère. Tandis que Vladimir Hue note que "les chats ont été récupérés et sont ouverts à l'adoption, c'est intéressant de ce point de vue là".

Clients Impossible de lire le son.

Une reconversion professionnelle

Pour Anne de La Fonchais, c'est l'aboutissement d'un projet et d'une reconversion professionnelle. "Ça faisait longtemps que j'avais cette idée en tête en voyant les bars à chats se développer à Paris, se souvient-elle, j'ai décidé de quitter mon poste dans un groupe d'assurances pour me lancer dans ce projet."

Anne de La Fonchais accueille ses premiers clients. - Amaury Tremblay

Avant l'ouverture de Deli cat, elle passe une capacité pour accueillir des animaux domestiques et obtient une aide de la part de l'association Haute-Normandie active. Elle aménage ensuite le lieu pour accueillir les chats. "J'ai eu un coup de cœur pour le bâtiment", ajoute Anne de La Fonchais. Originaire de Mayenne et installée à Rouen, dans le quartier de la rue Cauchoise, depuis plusieurs années, elle compte bien développer son activité dans les prochaines années.

Pratique. Deli cat au 70, rue Cauchoise à Rouen. Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 19 heures.

