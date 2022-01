Rouen. Nuit européenne des musées à Rouen : "découvrir les musées autrement"

Les musées de Rouen (Seine-Maritime) participent une nouvelle fois à la Nuit européenne des musées, samedi 19 mai 2018. L'événement en est à sa 14e édition. Il s'agit d'une "grande ouverture des musées à un public, soit qui n'y vient pas très souvent ou pas du tout et qui a l'occasion de les découvrir dans un moment exceptionnel, soit un public qui a envie de découvrir les musées autrement", rappelle Isabelle Gard, chargée du développement des publics à la réunion des musées métropolitains.

Les portes des huit musées de la réunion des musées métropolitains seront ouvertes pour la plupart de 19 à 23 heures. L'entrée des musées est gratuite, seules quelques expositions seront payantes.

"Il est encore plus mystérieux la nuit que le jour."

Des animations seront organisées dans les huit musées : "Les ambiances proposées seront très différentes selon les musées car chacun propose une ambiance en relation avec la nature du lieu, son identité, les collections qu'il abrite et les expositions temporaires."

Au musée des Antiquités, il y aura par exemple des dégustations de plats et de boissons, notamment de vins, issus de l'antiquité romaine, et un spectacle burlesque. Au musée Pierre-Corneille de Petit-Couronne, une nuit au jardin de Pierre Corneille est organisée. "Ce sera une ambiance intime puisque c'est un petit jardin tout à fait exceptionnel où on pourra écouter et pourquoi pas chanter avec Agathe Bloutin qui présentera son spectacle Agathe B, précise Isabelle Gard. Les enfants pourront aussi trouver de grands jeux en bois traditionnels ou encore des ateliers de création."

Des animations sont prévues au Jardin Pierre-Corneille. - Experimentarium-science action

Une autre ambiance ou musée des Beaux-Arts avec des spectacles proposés par des élèves et des artistes pour le projet "Danse au musée".

"Si on fait le tour du programme, on a des ambiances différentes et il y a aussi ce côté magique, si on parle du Muséum d'histoire naturelle, il est encore plus mystérieux la nuit que le jour."

Rencontres avec des chercheurs

Dans le cadre du festival des expérimentarium, des chercheurs vont participer à des rencontres avec le public pour parler de leur métier, de leur sujet de recherche, etc. dans cinq musées de Rouen lors d'apéro-science, d'expériences et de parcours, prévus lors de cette Nuit européenne des musées. "Ils vont également eux-mêmes s'amuser à mettre en relation leurs recherches avec des œuvres", ajoute Isabelle Gard.

Une programmation familiale

"L'accent est mis sur la famille puisque l'ensemble des musées prévoient un programme qui facilitera le contact entre grands et petits. L'accent est aussi mis sur le fait que le musée est un lieu de plaisir, de découverte, d'échange et de partage parce que la culture n'a d'intérêt que si elle se partage."

Pratique. Samedi 19 mai 2018. Réunion des musées métropolitains de Rouen Normandie. Renseignements sur http://musees-rouen-normandie.fr/fr