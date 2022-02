Caen. Une semaine pour visiter des lieux où se dessine le futur en Normandie

Découvrir et envisager la Normandie du futur, telles sont les missions qui vous seront confiées du vendredi 25 mai au dimanche 3 juin 2018. Cette année, la Région met en place des visites inédites pour découvrir des sites innovants à travers des domaines variés comme l'environnement, la santé, le numérique, les énergies et les transports.

Cinq départements sont concernés : le Calvados, l'Orne, la Manche, l'Eure et la Seine-Maritime. Chacun dispose d'un programme de visites étoffé, notamment des écoles, entreprises ou associations locales comme la station marine de Luc-Sur-Mer (Calvados), dont la visite est prévue le vendredi 25 mai 2018. "C'est aussi l'occasion de découvrir des lieux qui ne sont pas accessibles le reste de l'année" indique la région.

La salle de lecture de l'IMEC - Philippe Delval

Un questionnaire pour s'exprimer sur la Normandie

Cette démarche s'inscrit surtout dans le cadre du projet SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires) qui fixe les futures orientations de la Normandie en termes de déplacements, sources d'énergie, biodiversité, types d'habitat et relation entre les territoires urbains et ruraux.

"Il y a un réel aspect pédagogique. Le but est de faire réfléchir les habitants sur leur vision du futur en Normandie". La Région invite donc tous les Normands à exprimer leurs idées et leurs envies à l'aide d'un questionnaire en ligne. L'occasion d'émettre un avis sur les déplacements, les infrastructures et la qualité de vie au sein de la région.

Pratique. Le programme complet des visites est disponible sur le site de la région Normandie. Attention toutefois, une inscription préalable est nécessaire (certaines visites sont d'ailleurs bientôt complètes).