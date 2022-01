Rouen. Après l'incendie, la concession Opel de Rouen se réorganise

Se retrouver en pleine nuit devant son entreprise et voir un de ses bâtiments en proie aux flammes. L'image a de quoi choquer. Le mardi 15 mai 2018, c'est ce qui est arrivé à François Jacquelin, le directeur d'Opel à Rouen et au Havre (Seine-Maritime). Dans la nuit, c'est le bâtiment utilisé dans la concession rouennaise pour la préparation et la livraison des voitures qui est parti en fumée.

Aucun employé au chômage technique

Pour le moment, l'enquête est toujours en cours pour essayer de comprendre les causes du sinistre. Le bilan matériel est lourd, mais moins que celui annoncé dans un premier temps par les secours, selon François Jacquelin. Certes, 15 voitures sont bonnes pour la casse et 16 autres devront subir quelques réparations. Mais il n'y aura finalement pas de chômage technique pour ses employés : "C'est l'avantage de faire partie d'un grand groupe comme le Groupe Guez, qui nous a mis des locaux provisoires à disposition dès le lendemain."

Pour lui, le plus important était de ne pas rester dans l'immobilisme pour digérer au plus vite le choc. "Mais il faut aussi que ce soit transparent pour les clients, d'autant plus que notre carnet de rendez-vous était plein avec une grosse période d'activité en ce moment", ajoute le dirigeant. En effet, depuis l'avenue du Mont-Riboudet, le bâtiment touché reste peu visible derrière le showroom qui, lui, reste ouvert. Il accueille même désormais les voitures bâchées, prêtes à être livrées.

Le showroom et l'accueil des clients n'est pas touché par le sinistre. - Aurélien Delavaud