Dumas : "Malgré la défaite, il y a du mieux"

Malgré cette nouvelle défaite, la deuxième de l'année en quatre jours, le coach du Stade Malherbe ne semblait pas trop abattu après la rencontre. "Le premier but nous a minés. On avait mis une stratégie en place, et puis on prend ce but sur un coup franc évitable et arrêtable. Derrière, on en encaisse un deuxième sur un ballon de cinquante mètres avec peut-être une erreur de placement du gardien", a-t-il indiqué pour expliqué ce nouveau revers. Sa réaction à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

A lire également > Caen-Marseille (0-3) : Malherbe incapable de lutter