Caen-Marseille (0-3) : Malherbe incapable de lutter

Avec un système de jeu inhabituel pour Malherbe, mis en place en début de rencontre, le coach caennais, Franck Dumas semblait vouloir envoyer un message clair : il ne souhaitait pas prendre de but. Mais après un peu plus de vingt minutes de jeu, le constat était à l’échec côté bas-normand, puisqu’entre temps, les Marseillais avaient réussi marquer deux fois. Le système à trois milieux récupérateurs (Mboné, Seube et Proment) devant une défense à quatre n’a donc assurément pas permis aux hommes de Franck Dumas de résoudre leurs problèmes défensifs récurrents depuis plusieurs mois.



Hamouma rate le coche

Les premières minutes de jeu laissait pourtant penser que Caen pouvait à nouveau faire trembler l’ogre marseillais, comme ce fut le cas en championnat début décembre. Dès la 4’ minute de jeu, Livio Nabab s’emmenait bien le ballon de la tête, avant de frapper au but, sans toutefois inquiéter le portier phocéen. Mathieu Valbuena profitait peu après d’un coup-franc bien placé. Il douchait alors les velléités normandes en enveloppant sa frappe sous la barre de Thomas Bosmel, dont la main droite manqua de fermeté sur ce coup là (0-1, 7’).

Les hommes de Didier Deschamps gardaient ensuite le contrôle des opérations, attendant tranquillement une réaction adverse. Et sur un contre olympien, Thomas Bosmel manquait sa sortie au profit de Morgan Amalfitano qui transmettait aussitôt à Loïc Rémy qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-2, 21’).

Dos au mur, les Caennais ne se décourageaient pas, même si plusieurs frappes lointaines et mal cadrées témoignaient d’une certaine impuissance (Seube 13’, Fajr 23’, ou encore Hamouma 28’). Ce dernier s’offrait d’ailleurs deux très bonnes occasions. Sur une passe de Yannick Mboné, l’ancien Lavallois semblait filer seul au but avant d’être repris de justesse par Djimi Traoré qui taclait en catastrophe pour contrer sa frappe (31’). Puis, Romain Hamouma eut encore l’occasion de réduire le score avant la mi-temps, mais son tir du gauche après une bonne perforation n’attrapa pas le cadre de Gennaro Bracigliano (35’).



Pas grand-chose à faire

Au retour des vestiaires, les Marseillais ne baissaient pas le pied. Loïc Rémy faisait une première fois sonner l’alarme en expédiant une bonne reprise sur le poteau, à la conclusion d’un mouvement comme seules les meilleures équipes de Ligue 1 savent en produire (49’). La sanction tombait peu après quand les défenseurs caennais laissaient un bon mètre à Mathieu Valbuena pour prendre le temps de contrôler une passe venue de la gauche, avant de placer un plat du pied qui fit mouche (0-3, 52’).

Franck Dumas faisait alors entrer Lenny Nangis pour dynamiser son secteur offensif. Le jeune antillais se distinguait rapidement en perforant le côté droit marseillais. Mais seul face au but, il oublia de servir Romain Hamouma mieux placé pour marquer, avant de se faire reprendre par Stéphane Mbia (57’).

Dommage car passé l’heure de jeu, les hommes de Didier Deschamps ralentirent le rythme, maîtrisant parfaitement les débats. Montrant bien plus d’envie que samedi dernier en Coupe de France contre Troyes, les Caennais ne parvinrent pas à trouver le chemin des filets adverses. Le Stade Malherbe sort donc de la Coupe de la Ligue, après une bonne campagne et face à une équipe supérieure dans tous les compartiments du jeu.





La feuille de match

CAEN-MARSEILLE : 0-3 (0-2)

Quart de finale de Coupe de la Ligue - Mardi 10 janvier 2012



Buts : Valbuena (7’, 52’), Rémy (21’) pour Marseille.

Cartons jaunes : Nkoulou (68’), Mbia (68’) pour Marseille

Caen : Bosmel - Montaroup, Sorbon, Leca (Nangis, 55’), Raineau - Mboné, Seube, Proment (Nivet, 45’), Hamouma, Fajr - Nabab (Traoré, 69’).

Marseille : Bracigliano - Azpilicueta, Nkoulou, Morel (Sabo, 62’), Traoré - Cheyrou, Mbia, Lucho, Valbuena (Gadi, 67’), Amalfitano - Rémy (Omrani, 82’)