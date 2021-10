Leca : Marseille, l'occasion de se rattraper

Visiblement affecté par la terne défaite des Caennaises samedi dernier en Coupe de France contre Troyes (2-4), le défenseur central Grégory Leca ne cache pas son envie de relever la tête. "Un peu comme après la défaite contre Nancy fin décembre, on avait eu un match à Lorient trois jours plus tard pour réagir. Là, on a l'occasion de jouer trois jours après Troyes pour rattraper ce qu'on a mal fait, surtout au niveau de l'état d'esprit", a-t-il fait savoir.



"C'est Marseille, il n'y aura pas de sanction de points par rapport au championnat et donc il n'y a que des bonnes choses à attendre de ce match", a-t-il poursuivi. Comme tous les joueurs caennais, l'ancien Messin sait qu'il ne manque plus que deux matchs à gagner pour retrouver le Stade de France, comme le club avait su le faire en 2005 (défaite en finale contre Strasbourg). "Il faut retrouver un état d'esprit collectif, surtout un état d'esprit défensif. Tant qu'on ne prend pas de but on est qualifié. Il va falloir mettre bien plus d'ingrédients que ce qu'on a mis en Coupe de France samedi. Mais Marseille, ce n'est pas n'importe quel adversaire..."