Sainte-Croix-Hague. Moto : le pilote de la Manche Pela Renet met fin à sa carrière

Les blessures auront finalement eu raison de Pierre-Alexandre "Pela" Renet. Le pilote, triple champion du monde de motocross et d'enduro, a annoncé mardi 8 mai 2018 mettre un terme à sa carrière sportive. Il avait chuté durement, le jeudi 17 août 2017, dans le désert de l'Atacama.

"Plusieurs mois se sont écoulés depuis ma chute au rallye du Chili. Malheureusement, les blessures physiques que j'ai subies ont été trop importantes et il est désormais certain que je ne pourrai plus pratiquer mon sport au plus haut niveau" indique-t-il.

Coordinateur chez Husqvarna

Ce passionné n'en sera pas moins baigné dans le monde de la moto. Il sera désormais coordinateur du team rallye chez Husqvarna. Il aura la tâche d'assister l'équipe au prochain championnat du monde de rallye de cross-country et lors du prochain Dakar.

À l'aube de cette nouvelle aventure, Pela Renet a évidemment une pensée pour ses supporters, qui l'ont soutenu "au fil des ans et au fil des disciplines", un soutien qu'il qualifie "d'inestimable".

Une belle carrière

Pela Renet avait décroché un premier titre mondial en 2009, en devenant champion du monde de motocross. Il s'est ensuite attelé à l'enduro, sacré plusieurs fois champion de France et s'offrant des titres mondiaux en 2012 et 2014.

Pierre-Alexandre Renet s'était lancé sur le Dakar en 2015. - Benoît Merlet

Fin 2015, il prend le départ du Rallye Dakar pour la première fois, mais voit son rêve s'arrêter à la quatrième étape, après une chute. Lors de sa dernière participation en 2017, il termine 7e au classement général.