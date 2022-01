Le-Havre. Le Mag en escapade au MuMa du Havre

Baigné par la lumière face au port du Havre, le MuMa, tout de verre et d'acier comme les buildings de Manhattan, fut le premier musée reconstruit après la seconde guerre mondiale. L'enveloppe est sublime et le contenu est formidable, le musée d'art moderne André Malraux possède par exemple, la 2e collection impressionniste d'Europe.

Né(e)s de l'écume et des rêves

Depuis le samedi 5 mai et jusqu'au dimanche 9 septembre 2018, le rez-de-chaussée du musée accueille une exposition temporaire consacrée à la mer et la perception qu'en ont les artistes depuis le milieu du XIXe siècle. D'un film signé Méliès à une sculpture de Rodin, ce sont en tout 180 œuvres qui s'offrent aux regards du visiteur.

Reportage au Musée d'art moderne André Malraux du Havre avec Annette Haudiquet, conservatrice en chef du musée