Marsouin mutilé : une association dénonce une "hécatombe" en Baie de Seine

Vendredi 27 avril 2018, la gendarmerie de Ouistreham (Calvados) a enregistré une plainte de l'association Robin des Bois pour "destruction et mutilation d'une espèce menacée."

Elle dénonce une "hécatombe" : l'association Robin des Bois a déposé plainte, vendredi 27 avril 2018, devant la gendarmerie de Ouistreham (Calvados) suite à la découverte sur une plage d'une "femelle marsouin en cours de gestation mesurant 1,50 mètre et retrouvée sur la plage entre Colleville-Mongomery et Ouistreham, morte éventrée et sans queue", précise-t-elle.

Une "hécatombe" en Baie de Seine

Au-delà de ce cas, l'association évoque une centaine d'échouages de marsouins par an en baie de Seine. "L'autopsie montre qu'elle n'est pas morte noyée, qu'au moment où elle a été hissée à bord, elle était encore vivante et aurait très bien pu être dégagée des filets", sans être tuée, estime Jacky Bonnemains, porte-parole de Robin des Bois, qui accuse des pêcheurs d'être à l'origine du décès de cet animal.

Selon l'association, de 5 000 à 6 000 marsouins sont recensés en Manche/Mer du Nord et au large de la côte atlantique. Cette espèce, qui vit en général près des côtes, est protégée par trois conventions internationales et par la réglementation européenne, a ajouté l'association.

Avec AFP