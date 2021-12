Rouen. Handball : Oissel Rouen Métropole en déplacement à Pau Nousty

Sur une série de quatre victoires consécutives, les joueurs du Oissel Rouen Métropole (Seine-Maritime) effectuent le déplacement sur le parquet de Pau Nousty lors de la 8e journée des play-downs de Nationale 1 le samedi 28 avril 2018 à partir de 19h.

Maintenant un peu plus en sécurité à la 8e place avec six points d'avance sur le premier relégable, les Bleus vont rencontrer un adversaire à égalité de points et qui se place juste devant, à la 7e place.

Les joueurs de Stéphane Moualek ont surement toujours en tête le match aller entre les deux équipes ou Pau était venu s'imposer au Kindarena de Rouen sur le score de 31-25, lors de la 2e journée de cette phase de play-downs.

