Interstice investit Caen et la Presqu'île

Le 08 mai 2018 à 16:00

Du mercredi 9 au dimanche 20 mai 2018, le festival Interstice propose expositions, vernissages, concerts et démonstrations en centre-ville de Caen (Calvados) et sur la Presqu'île. Il souhaite questionner les visiteurs à propos de l'architecture, mais aussi de notre rapport aux technologies et à l'histoire de l'art, aux sciences et aux techniques.