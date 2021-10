La Maison du Littoral dévoile une nouvelle expo sur les Milieux Humides

Mais qui sont les milieux humides ? Jusqu'au 3 Février, la Maison du Littoral va tenter de répondre à cette question.



Sous une multitude de formes se cachent des espaces naturels qui constituent un patrimoine exceptionnel. Marais, mares, lagunes, tourbières... Autant de termes qui évoquent les milieux naturels les plus riches au monde.



Le lien entre l’homme et les marais, les tourbières… a toujours était étroit et empreint de secrets.

Ecoutez Arnaud Dubos, Directeur de la Maison du Littoral de Tourlaville nous présenter cette exposition.



