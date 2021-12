Hors Normandie. Artistes et fans rendent hommage au DJ Avicii

Considéré comme l'un des meilleurs DJ du monde, le Suédois a été retrouvé sans vie à Oman vendredi soir. Alors que les circonstances de son décès n'ont pas été précisées, des milliers de personnes lui ont rendu hommage ce weekend. À Stockholm, la capitale suédoise, un grand rassemblement a été organisé où étaient diffusés en boucle ses titres les plus populaires. La Suède pleure l'un de ces plus grands artistes, même le Premier Ministre a tenu a lui rendre hommage. Stefan Löfven a adressé un message aux proches et amis de l'artiste. "Il était l'un des plus grands musiciens de Suède des temps modernes"

Dans le monde de la musique, beaucoup d'artistes ont fait part de leur tristesse comme Martin Solveig, Madonna ou encore David Guetta.

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq