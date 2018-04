Football (Ligue 1, 34e journée) : Deminguet sauve un SM Caen à la dérive

Totalement à côté de leur sujet pendant plus d'une heure et menés à l'orée des vingt dernières minutes par des Messins conquérants, les Malherbistes s'en sont remis à un but exceptionnel de Jessy Deminguet pour ramener un point quasi inespéré au vu du match.

Le match.

Alignés dans un système de jeu qui se voulait ambitieux avec notamment, un Guilbert placé offensivement, les Caennais débutent pourtant la rencontre par de trop nombreuses pertes de balles avant de concéder de grosses situations. Tour à tour, Dossevi, puis Rivière et Roux (13e, 18e, 34e) buttent sur un excellent Vercoutre tandis que Avounou est sauvé d'une main en pleine surface par un M. Abed conciliant (39e). Caen est un navire à la dérive en cette première période et seule l'inefficacité des Messins permet d'y croire encore pour les Normands et de regagner les vestiaires sans dommages, même si Diagne pense ouvrir le score dans le temps additionnel mais son but est refusé pour une position de hors jeu très discutable (45e+3).

La merveille de Deminguet

La seconde période n'offre aucune rébellion normande. Au contraire, ce sont les Messins qui continuent d'appuyer sur la défense caennaise. Et ce qui devait arriver depuis longtemps arrive finalement à la 71e minute quand sur un centre tendu de Balliu, Da Silva marque contre son camp (71e). On pense alors que Caen va plonger mais Deminguet évite tout souci aux siens en signant le but de l'année malherbiste sur un retourné acrobatique (73e). Metz est alors totalement stoppé dans son élan et les hommes de Garande eux, retrouvent des couleurs. La fin de match est irrespirable. Frédéric Hantz aligne cinq attaquants dans les derniers instants. Les espaces se libèrent et Guilbert manque l'immanquable devant Kawashima (89e). Caen résiste et arrache finalement un point qui vaut de l'or.

Les buts.

71e : Décalage de Dossevi pour Balliu qui centre en force. Da Silva coupe la trajectoire du ballon et envoie le cuir dans ses propres filets.

Metz : 1- Caen : 0

73e : Long ballon dans la surface, mal sorti par Diagne et c'est Deminguet qui exécute un ciseau retourné magnifique pour battre Kawashima et égaliser.

Metz : 1- Caen : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Arbitre : M. Abed

Avertissements : Caen : Diagne (73e), Caen : Djiku (90e +1)

METZ : Kawashima, Palmieri, Diagne, Balliu (N'Guette 90e), Niakhaté, Mandjeck (Niane 85e), Cohade, Mollet (Milicevic 76e), Dossevi, Rivière, Roux, entr : Frédéric Hantz

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Djiku, DaSilva, Genevois, Avounou, Féret, Sankoh, Repas (Bessat 46e), Rodelin, Crivelli (Deminguet 62e), entr : Patrice Garande

Buts : Metz : Da Silva (71e csc), Caen : Deminguet (73e)

