Caen. Les piscines de Caen la mer perturbées par un mouvement de grève

Les accès aux bassins des piscines de Caen la mer (Calvados) vont être plus difficiles. Du lundi 16 avril au jeudi 31 mai 2018, les maîtres-nageurs sauveteurs sont en grève, selon le préavis déposé par les syndicats SUD-Solidaires et CGT.

Fermetures quelques heures par jour

"Les maîtres-nageurs peuvent débrayer quelques heures par jour", explique Sylvie Dufour représentante CGT du personnel de Caen la mer. Le stade nautique Eugène Maës et les piscines de la Grâce de Dieu, du Chemin Vert et d'Hérouville Saint-Clair sont concernés. Les maîtres-nageurs demandent une reconnaissance de la pénibilité de leur travail, "entre le chlore, la chaleur, le froid et les horaires décalées".

Autre motif de colère, les quatre heures de travail dédiées à la préparation de cours et aux suggestions que les maîtres-nageurs pouvaient effectuer chez eux. "Maintenant il faudrait que ça soit fait à la piscine."

⚠️ Fermeture du stade nautique Eugène-Maës ⚠️

En raison d'un mouvement de grève, le stade nautique Eugène-Maës est actuellement fermé. #Caen

Merci de votre compréhension. https://t.co/cRKA5NctyS pic.twitter.com/dlzol85nij — Caen la mer (@Caenlamer) 16 avril 2018

Grande mobilisation samedi 21 avril

Du côté de Caen la mer, Aristide Olivier, adjoint en charge des sports, a reçu jeudi 12 avril des représentants de la CGT et de Sud-Solidaires. "Nous sommes ouverts au dialogue et à la concertation, explique l'élu. Nous préparons une politique nautique pour septembre et il n'y aura pas de réduction de budget".

Une action de mobilisation avec distribution de tracts à destination des usagers est prévue samedi 21 avril dans la matinée devant les piscines concernées.