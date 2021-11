Marseille, Lille, Montpellier : la gauche anti-Macron tente la "convergence" des luttes

C'est dans un défilé "Stop Macron" initié notamment par la CGT, dans la cité phocéenne qui l'a élu député, que Jean-Luc Mélenchon a déclamé samedi sa volonté de faire l'unité "dans tout le pays" contre le président de la République, élu il y a presque un an.

"Ce qui se déroule, ici à Marseille, c'est une bonne rupture de la cloison entre le mouvement social et l'action politique", a salué M. Mélenchon, en tête d'un cortège réunissant cheminots, fonctionnaires ou encore étudiants.

Cette manifestation doit amorcer la pompe avant une série de dates-clés, espère-t-il : la journée interprofessionnelle organisée le 19 avril par la CGT, et la manifestation du 5 mai à l'appel du député France insoumise François Ruffin - à laquelle la centrale syndicale a annoncé qu'elle n'irait pas.

Pour cette démonstration de "convergence" des luttes et des partis, M. Mélenchon avait invité à le rejoindre les dirigeants du PCF Pierre Laurent, de Génération.s Benoît Hamon et du NPA Olivier Besancenot. Principalement des responsables départementaux de la CGT, de la FSU, de Sud, de l'Unef ou du PCF et d'Attac, étaient finalement présents, ainsi que l'ancien candidat NPA à la présidentielle Philippe Poutou.

"Le problème de l'unité et de la convergence est posé depuis le début. Pour faire reculer le gouvernement, il faut être des millions dans la rue, il faut combattre ce qui nous divise. Il faut arrêter les conneries", a déclaré M. Poutou.

Oubliées les rivalités entre communistes et Insoumis, "Mélenchon est député des Bouches-du-Rhône, moi aussi, il n'y a rien de plus naturel que d'être là", renchérit le parlementaire PCF Pierre Dharréville.

Du côté de la CGT, on assure aussi que tout soutien est "bienvenu" : "On va continuer à mettre du monde dans les rues, on va continuer à développer les grèves, les luttes, partout dans les entreprises", promet son secrétaire dans les Bouches-du-Rhône, Olivier Mateu.

- "Élément déclencheur" -

Au total, la manifestation marseillaise a rassemblé, dans le calme, 58.000 personnes selon la CGT, et 6.000 selon la police, soit légèrement moins que les précédentes grandes manifestations interprofessionnelles.

Elle avait été organisée à dessein un samedi, pour élargir le cercle des participants, dont de nombreux Insoumis comme Jimmy Levacher, cadre dans le privé, venu de Valence. Bonnet phrygien sur le crâne, il espère que ce rassemblement "sera un élément déclencheur partout".

"Il faut que cette impulsion se généralise, ça monte partout, à la SNCF, chez les étudiants, dans d'autres professions... On est dans l'obligation de gagner, sinon on va se faire laminer", ajoute dans le cortège Gérard Cazorla, président de la coopérative ouvrière Scop-Ti.

Outre Nantes, où des milliers de personnes ont manifesté leur soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes face au gouvernement, un défilé pour faire "la fête à Macron" a également été organisé à Lille, réunissant près d'un millier de personnes, selon la préfecture.

Dans le cortège, incluant les députés France insoumise du Nord Ugo Bernalicis et Adrien Quatennens, des manifestants brandissaient des pancartes telles que "Sélection piège à cons" ou "Macron arrête de draguer les cathos et écoute les cheminots".

"Tout le monde est attaqué par Macron, mais tout le monde résiste. Ce n'est qu'un début !", a déclaré Jarod, étudiant en sociologie de 19 ans, membre de l'Unef.

La mobilisation a dégénéré à Montpellier, avec des heurts lors d'une manifestation de "convergence des luttes" qui a réuni 1.000 à 2.000 personnes. Le défilé fédérait notamment de jeunes anarchistes, des opposants à la loi sur l'accès à l'université, des militants défendant les droits des migrants ou des soutiens des zadistes.

