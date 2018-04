Les aéroports normands se regroupent pour travailler ensemble

Jeudi 12 avril 2018, les présidents des agglomérations de Rouen, Le Havre (Seine-Maritime), Deauville et Caen (Calvados) ont présenté avec le président de la Région Normandie un regroupement des quatre aéroports normands. Explications.

Le Havre, Rouen (Seine-Maritime), Caen et Deauville (Calvados) : quatre villes de Normandie qui possèdent un aéroport et surtout quatre plateformes qui viennent de rejoindre une entité commune baptisée Aéroports de Normandie. Le but, c'est bien sûr de travailler en bonne intelligence et d'éviter les concurrences inutiles.

Mutualiser et économiser

"Nous avons décidé de construire une coopération aéroportuaire à travers la création d'une marque qui nous permettra de mener une stratégie commerciale et marketing, de mutualiser les moyens et, nous l'espérons aussi de développer l'offre aérienne sur la Normandie", explique Hervé Morin, le président de la Région Normandie.

Un exemple de ces échanges ? "Deauville vient par exemple de bénéficier de l'expertise de la directrice de l'aéroport de Caen pour continuer à avoir la qualification européenne. C'est comme cela qu'il faut le vivre : des économies sur des appels d'offres, sur toutes une série de fournitures mais aussi comme un moyen de bénéficier des compétences des autres aéroports."

Une stratégie coordonnée et efficace

Et parmi les aéroports qui attendent le plus de cette nouvelle association, celui de Rouen-Boos. "Nous visons d'ici cinq ans le retour à l'équilibre d'exploitation, précise Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie. Nous avons une dizaine de millions d'euros à programmer pour les années à venir et nous pensons pouvoir atteindre les 80 000 passagers par an. Pour cela il nous faut une stratégie commerciale coordonnée, efficace grâce à cette nouvelle marque. Cet élément de convergence des outils c'est une très bonne nouvelle."

D'ici 2021, une délégation de service public commune aux quatre aéroports devrait voir le jour.

