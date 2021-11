Rouen. Le Rouen Normandie Rugby s'offre le dauphin, Albi

En pleine préparation pour les play-off, les Rouennais enfilent les victoires importantes. Le samedi 7 avril 2018, après Bourg-en-Bresse (3e), le Rouen Normandie Rugby s'est offert le scalp d'Albi, dauphin de Provence Rugby au classement de cette poule Élite de Fédérale 1.

Mieux classé et vainqueur du match aller (26-23), Albi a perdu beaucoup de ballon et les Rouennais ont sauté sur ces occasions. Au coup de sifflet final, les Rouennais l'ont emporté 27 à 10 et profitent des quatre points pour se rapprocher un peu plus de Chambery, 4e avec 50 points. Les Rouennais, eux, comptent 49 points et affichent au compteur 10 victoires pour neuf défaites.

La dernière journée de la phase régulière scellera les positions et déterminera qui jouera contre qui en play-off. Le vendredi 20 avril, les Rouennais recevront Tarbes (7e) pour bien préparer les matches décisifs de fin de saison.

