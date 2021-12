Rouen. Le Rouen Normandie Rugby chute face à Bourg-en-Bresse

Face à une équipe du podium de Fédérale 1, les Lions de Rouen n'ont pas démérité ce samedi 18 novembre 2017 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Dans la première mi-temps, la défense rouennaise est solide mais commet deux erreurs qui donnent 6 points aux Burgiens. Dans la seconde mi-temps, les deux équipes marquent plus de points. Rouen ouvre son compteur et commence à aligner les points. Mais les locaux marquent également et l'écart au tableau d'affichage ne réduit pas assez vite. Au coup de sifflet final, les Rouennais s'inclinent (27-20).

Après cette 8ème match, les Lions rechutent dans le classement et tombent à la 8ème place avec 15 points, à égalité avec Tarbes et Strasbourg. Dans le haut du classement, Provence (32 points), Chambéry (27), Bourg-en-Bresse et Roval Drome (22) prennent le large mais la 5ème place, qualificative pour les play-off, occupée par Bourgoin Jallieu avec 18 points, reste à portée de tir et est encore envisageable pour les Rouennais.

Pour la prochaine rencontre, le samedi 25 novembre 2017, les Rouennais recevront Albi, 6ème avec 17 points. Une bonne occasion de repartir de l'avant et de refaire une partie de leur retard au classement.

