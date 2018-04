Carte scolaire : à quoi faut-il s'attendre à la rentrée dans le Calvados ?

Mardi 3 avril 2018, le directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dasen) présentait la carte scolaire pour la rentrée prochaine dans le Calvados. Bilan : 55 classes disparaissent.

83 fermetures de classe contre 28 ouvertures : pas de doute, la rentrée scolaire 2018 sera marquée dans le Calvados par une série de disparition. "Cela s'explique par une baisse notable des effectifs : le Calvados perd 878 élèves dans ses écoles", précise Mathias Bouvier, directeur académique.

Dans l'agglo, perdent une classe : A Caen, les écoles primaires Eustache Restout, Henri Brunet, Haie Vigné, Clos Herbert, Reine Mathilde. À Hérouville, l'école élémentaire Pierre Gringoire, la maternelle du Bois, l'école primaire Jean Boisard. À Blainville, les écoles élémentaires de Colbert et Joliot Curie. À Fleury, l'école maternelle. À Ifs, l'école élémentaire Jules Verne. À Mondeville, l'école élémentaire des Tilleuls. À Ouistreham, l'école élémentaire d'Aristide Briand. À Lion-sur-Mer, la maternelle. À Hermanville, l'école primaire.

Renforcement du dispositif 100 % réussite

Il rappelle néanmoins sa volonté de "donner plus à ceux qui en ont le plus besoin". Dans cette optique, le département renforce le dispositif 100 % réussite qui prévoit le dédoublement des CP dans toutes les écoles en réseau prioritaire en l'étendant aux classes de CE1. Un déploiement qui concerne donc 15 écoles, auquel s'ajoute une vingtaine de classes situées elles, en milieux ruraux sensibles.

En tout, ce sont 48 postes hors classes qui sont ouverts à la rentrée entre les dédoublements, les dispositifs d'accueil des enfants de moins de trois ans ou encore la nouvelle classe Ulis dont bénéficiera l'école Simone Veil à Hérouville Saint Clair.

Côté collège, on comptera en 2018 120 élèves en moins que l'an passé, et une suppression de dix classes. Comme annoncé par le département, les collèges de Port-en-Bessin et de Colombelles disparaissent.

A LIRE AUSSI.

Devoirs, rythmes, CP dédoublés: le ministre de l'Education précise ses projets pour la rentrée

Education: des changements en vue dès la rentrée si le programme Macron est appliqué