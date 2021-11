Rouen. Carnet de santé, prestations sociales ... Les changements du 1er avril

Autant se le dire tout de suite : non, il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. Ces petits changements vont bien entrer en vigueur le dimanche 1er avril 2018 pour les ménages normands comme pour tous les Français. Petit tour d'horizon des évolutions les plus marquantes.

Énergie

C'est peut-être le secteur qui va le plus marquer les ménages, et plus précisément leurs finances. Grâce à la baisse moyenne du prix du gaz chez Engie, tout d'abord, avec un prix de 1,1% moins élevé qu'en mars selon les recommandations de la Commission de régulation de l'énergie. Pour payer leurs factures, c'est justement au mois d'avril que 4 millions de foyers doivent recevoir leur chèque énergie. Sous forme de bon, cette aide varie de 48 à 227 € selon les ressources des bénéficiaires et doit remplacer les tarifs sociaux de gaz et d'électricité supprimés au 1er janvier 2018.

Carnet de santé

C'est une petite révolution pour les nouveaux-nés. Les bébés nés à partir du 1er avril bénéficieront d'un nouveau carnet de santé remis au goût du jour. Les parents pourront y trouver des courbes de croissance mises à jour, les nouveaux vaccins obligatoires et des conseils et des messages de prévention.

Prestations sociales

Quelques allocations vont être augmentées début avril. Une bonne nouvelle notamment pour les personnes âgées bénéficiant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), l'ancien minimum vieillesse, qui augmente de 30 € pour atteindre 833 € par mois pour une personne seule. Parmi les autres réévaluations, on note surtout l'augmentation de 1% pour les allocations familiales. Ce qui devrait donner un petit coup de pouce aux familles ayant au moins deux enfants à charge.

Documents dématérialisés

Soucis d'économie ou mesure écologique ? Toujours est-il qu'il y aura beaucoup moins de papiers dans les relations entre les banques, les assurances et leurs usagers. Une mesure prise en octobre 2017 entre en vigueur le 1er avril 2018 pour favoriser les documents dématérialisés, c'est-à-dire par informatique. Ce qui doit permettre de "mettre le support papier et les supports digitaux sur un pied d'égalité", "d'assurer au consommateur un plus grand niveau de protection" et "d'encadrer le fonctionnement des espaces personnels sécurisés sur Internet".