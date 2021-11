Gonfreville-l'Orcher. Gonfreville-L'Orcher : les travaux de l'école Mayville débutent

En mai 2015, le plafond de l'école Jacques Eberhard (quartier Mayville) à Gonfreville-L'Orcher (près du Havre en Seine-Maritime) s'était effondré. C'est un conduit de cheminée qui était tombé, le bâtiment étant trop vétuste. La municipalité avait donc décidé d'opérer une rénovation d'ampleur de cette école emblématique du quartier de Mayville. Un quartier ouvrier ancré dans l'histoire de Gonfreville-L'Orcher. Écoutez Alban Bruneau, le maire de la ville :

Respecter l'historique du bâtiment

L'école Jacques Eberhard est composée de huit classes. Le bâtiment qui date de 1909 n'accueille plus les élèves. Ils ont trouvé refuge dans des préfabriqués près du gymnase Auguste Delaune. Le projet de rénovation a été construit avec la communauté éducative et les parents d'élèves. La façade historique sera préservée et modernisée dans un traitement architectural plus contemporain mettant l'accent sur les transparences et la lumière naturelle.

Les travaux

• Restauration de la façade, de la charpente, de la couverture et du plancher

• Création de huit salles et de salles d'activités

• Création d'un espace dédié à l'administration, d'un espace réservé aux parents d'élèves, d'une salle dédiée à l'art visuel et d'une salle RASED (pour les élèves en difficulté)

• Rénovation du préau extérieur

• Introduction d'espaces verts



Les travaux de rénovation de l'école Jacques Eberhard débutent en avril 2018. Le chantier devrait se terminer fin 2019. Le montant de la rénovation s'élève à 5 455 000 euros (HT), financé par la ville de Gonfreville-L'Orcher et l'ADEME.

