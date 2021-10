Rouen. Hockey sur glace : que du bonheur, pour les supporters rouennais

Ils ont encore mis le feu à la glace de l'île Lacroix, surtout quand leurs protégés étaient dans le doute. Mardi 27 mars 2018, les supporters des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont été récompensés de leur ferveur avec un nouveau titre de champion de France. Et le bonheur reste le même, que l'on soit fan de toujours ou nouveau venu sur les gradins.

"Dire qu'on y a participé"

Pour Romain, tout jeune mais déjà supporter depuis dix ans, "c'est génial, ce titre en plus fait chaud au cœur surtout en gagnant quatre matches à zéro". Benjamin, lui, a découvert les Dragons et un premier titre cette saison : "C'est énorme de voir ça en vrai et de se dire qu'on y a participé !" Pas de doute, tous deux seront encore présents l'année prochaine pour essayer de vivre les mêmes émotions.