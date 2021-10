Football (LIGUE 1). Pour vivre un printemps serein…

Après l'ultime trêve internationale de la saison, le sprint final s'ouvre en Ligue 1 à l'occasion de la 31e journée. Le Stade Malherbe Caen n'échappe pas à la règle. Lotis de 35 points, soit six de mieux que le premier relégable potentiel, les Caennais ont certes une marge de manœuvre, mais l'histoire du club dans les dernières journées de championnat et le calendrier de ce dernier quart d'exercice n'incitent pas à un optimisme béat. Patrice Garande l'a d'ailleurs fait clairement sentir avant la réception de Montpellier, dimanche 1er avril (17h).

En quête d'efficacité

"Le dernier match fait avoir des regrets, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On était trop désordonnées et on avait trop de déchets techniques. C'est un de nos soucis du moment, on est pénalisés par ça, ça devient difficile de gagner si on n'a pas plus de justesse dans ce que l'on fait". Un avertissement confirmé par l'état de santé des troupes normandes : "On est dans le dur car on n'est pas efficaces dans ce que l'on fait du ballon, on manque nettement de maîtrise", avoue le technicien. "Cette efficacité qui fait défaut dans les deux surfaces de réparation nous coûte. Les deux semaines de trêve doivent nous avoir permis de récupérer, de recentrer tout le monde sur l'objectif. Disons qu'on n'est pas très loin de notre objectif de maintien, mais qu'il faut rapidement le concrétiser". Cela éviterait bien des maux de tête aux dirigeants Malherbistes dans une fin de saison qui se jouera en grande partie, dimanche face à Montpellier. En cas de succès, la série de matchs Amiens, Toulouse, Troyes et Metz pourrait se jouer sans trop de pression. Dans le cas inverse, il faudra encore se préparer à des rencontres sous haute tension.

