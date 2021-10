Caen. [Vidéo] Sur TF1, Jean-Luc Reichmann salue Tendance Ouest !

Insolite ! Vendredi 23 mars 2018, l'animateur du jeu télévisé Les 12 coups de midi diffusé sur TF1, Jean-Luc Reichmann, a fait un joli clin d'œil à la première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest, et au premier hebdomadaire régional de France, La Manche Libre.

Dans l'émission du jour : Philippe, 60 ans, qui vit à Portbail, près de Barneville-Carteret (Manche). Retraité depuis neuf mois, cet ancien directeur commercial est aussi un passionné de pilotage. "Je vais me promener dans le Cotentin. On a le Mont Saint-Michel à moins de trente minutes de vol, les plages du Débarquement à 20… Un terrain de jeu sublime !", indique-t-il.

"Envoyez le bonjour à Tendance Ouest"

À un peu plus d'un tiers de l'émission, alors qu'il s'apprête à poser une nouvelle question, Jean-Luc Reichmann interroge Philippe (23'39) : "Qu'est-ce que vous écoutez comme radio dites-moi ?" Réponse de l'intéressé : "Dans la Manche, il n'y a que Tendance Ouest !"

"Ça s'appelle Tendance Ouest ?", interroge l'animateur. "Oui, c'est une radio locale avec qui je suis d'ailleurs en relation parce qu'elle fait partie du même groupe qu'un journal dont je suis correspondant de presse. Ça s'appelle La Manche Libre."

Malgré ses saines lectures et habitudes d'écoute, Philippe a finalement été éliminé. Le présentateur félicite tout de même le candidat et, en lui serrant la main, s'exclame : "Envoyez le bonjour à Tendance Ouest et à La Manche Libre de la part de Jean-Luc et des Douze coups de midi !" Des salutations que nous lui renvoyons bien !

