L'hiver fait de la résistance, le nord-est des Etats-Unis sous la neige

Cette nouvelle tempête, baptisée Toby, est la quatrième à frapper le nord-est depuis début mars: à chaque fois, elles entraînent perturbations dans les transports, annulations et retards dans les aéroports, et de nombreuses coupures de courant, surtout dans les zones rurales.

Mercredi, la ville de New York attendait entre 25 et 40 cm de neige. Les flocons, qui ont commencé en début de matinée devaient s'intensifier après 16h00 locales (20H00 GMT) et jusque vers 22h00, selon les services météorologiques (National Weather Service).

Le maire démocrate Bill de Blasio, qui avait annoncé la fermeture des écoles de la ville dès lundi soir, a encouragé les employeurs de la capitale financière américaine à "laisser (leurs) employés partir plus tôt car la neige va s'accumuler très vite", rendant les routes "très difficiles".

Il a aussi appelé les quelque 8,5 millions de New Yorkais à "éviter de sortir ce soir".

Les services météo ont prévenu que des bourrasques de vent à plus de 60 km/h pourraient causer des chutes de branches et des coupures de courant. Tous les déplacements sont compliqués et seront même "impossibles" par endroit, notamment à l'heure de pointe en fin de journée, a prévenu le NWS.

De nombreuses écoles étaient aussi fermées en Pennsylvanie et dans le New Jersey, où le gouverneur Phil Murphy a décrété l'état d'urgence de mardi soir à jeudi matin - une mesure qui permet de débloquer des moyens fédéraux. Dans toute la région, les autorités appelaient les automobilistes à ne pas circuler.

Dans la région de Boston, souvent particulièrement touchée par les tempêtes, la neige était attendue en fin de journée. Les services météo ont prévenu de possibles inondations sur les régions côtières et de nombreuses écoles avaient fermé à la mi-journée.

Sur la capitale Washington, la neige est tombée drue en matinée, atteignant près de 20 cm par endroits, mais la situation s'améliorait dans l'après-midi.

Pour éviter les déplacements, de nombreuses collectivités ont décidé de fermer les établissements scolaires, comme la plupart des musées de la capitale fédérale ainsi que les administrations.

La Fed, la Banque centrale américaine, était l'une des rares institutions à suivre son programme avec la réunion de son comité monétaire (FOMC).

Le Congrès a également poursuivi ses travaux malgré les intempéries. Les parlementaires doivent trouver avant samedi 00H00 locales (04H00 GMT) un accord sur le budget fédéral, au risque de déclencher un nouveau "shutdown", la fermeture partielle des administrations faute d'argent.

Plus de 4.400 vols prévus mercredi ont été annulés dans les aéroports américains, dont 2.200 rien que sur les aéroports new-yorkais, selon le site FlightRadar.

A l'aéroport de JFK, premier port d'entrée pour les passagers arrivant aux Etats-Unis, un peu plus de la moitié des vols étaient annulés, tandis que plus de 70% des vols étaient supprimés sur le hub international de Newark dans le New Jersey.

Pluie en Californie

De l'autre côté du pays, une partie de la Californie était en alerte avant de fortes pluies. Les autorités du comté de Santa Barbara ont émis un avis d'évacuation concernant 30.000 personnes, selon les médias locaux.

"Un épisode de fortes précipitations est attendu dans les prochains jours. Plusieurs centimètres de pluie pourraient provoquer des crues soudaines dans le sud et le centre de la Californie, et des coulées de boue", a annoncé le NWS.

La région a subi plusieurs catastrophes climatiques ces derniers mois, avec de gigantesques incendies en décembre suivis de coulées de boues consécutives à des pluies diluviennes qui ont fait 20 morts en janvier.

Dans l'intérieur du pays, plus de 10 cm de neige sont attendues dans les montagnes de la Sierra Nevada, selon les services météorologiques locaux.

