Caen. A Caen, le boulevard Leclerc entame sa mue

Début avril 2018, ce n'est pas seulement le printemps qui arrivera à Caen (Calvados) mais aussi une nouvelle phase de travaux qui s'étalera jusqu'en mars 2019 : le chantier du boulevard Leclerc entrera dans sa phase dure. L'objectif ? "Remettre les lieux au niveau de ce que doit être un centre-ville qui se veut le plus attirant et agréable possible", explique le maire Joël Bruneau.

Dans un an, l'espace sera rendu aux piétons et aux vélos. Fini donc le passage des bus, place à la verdure. "Tout sera remis sur un seul niveau, présente l'élu. Nous allons ouvrir une perspective sur l'église Saint-Pierre en prolongeant le boulevard dans l'axe de la Tour Leroy."

Quel avenir pour l'ancien cinéma ?

Autre sujet d'importance dans cette rue, le devenir de l'ancien cinéma Pathé. "La solution la plus simple est de démolir le bâtiment", explique le maire. Actuellement, la ville ne possède qu'une partie des lieux, qu'elle partage avec l'exploitant des magasins Bata et Armand Thiery. Des négociations sont en cours depuis bien longtemps pour "éviter l'expropriation qui entraînerait des procédures très longues et sûrement coûteuses."

Perspective de l'église Saint Pierre après les travaux. - Agences ATTICA et ASYAS

Des commerces au rez-de-chaussée et éventuellement des logements à l'étage devraient y voir le jour. "Le bâtiment amorcerait l'ouverture de l'îlot Belivet d'une part, et redonnera de la visibilité à l'hôtel de Than, bâtiment Renaissance classé, d'autre part." Le tout toujours dans la même ambition de rendre le centre-ville plus attractif, notamment pour le tourisme.

Concertation avec les commerçants

Complété par les travaux du tram ou encore le chantier de la place de la République, le projet du boulevard Leclerc s'inscrit "dans un grand plan de redynamisation pour faire de Caen le premier cœur commerçant de l'ouest de la Normandie". Un argument auquel les commerçants devraient être sensibles.

"Nous avons d'ailleurs fait au mieux pour organiser les travaux selon leur impératif, précise Joël Bruneau. La ville a aussi prévu une procédure d'indemnisation en cas de réelle baisse de chiffre d'affaires liée à des difficultés d'accès. Des ambassadeurs seront sur le terrain pendant toute la durée des travaux pour instaurer un dialogue constant avec eux."

