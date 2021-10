Les intempéries risquent de redoubler d'intensité cette nuit

Les intempéries ont encore fait des siennes ce jeudi 15 décembre en Basse-Normandie. Des chutes de grêles ont entraîné des difficultés sur la RN13, la RN174 et sur l'A84. Plusieurs conducteurs ont perdu le contrôle de leurs véhicules.

Et malheureusement, les intempéries devraient encore redoubler d'intensité dans la soirée et dans la nuit. Le vent et la pluie devraient se renforcer. Les autorités appellent d'ailleurs à la vigilance.

Bonus AUDIO / On fait le point avec Marie-Annick Buhler, responsable de la station Météo France de Carpiquet.