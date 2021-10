Caen. À Caen, les téléconseillers veulent casser leur image pour recruter

Ici, pas question de répéter un script toute la journée sans avoir une minute de pause pour aller aux toilettes. Au sein de l'APRC (Association des professionnels de la relation client), le téléconseiller est "un métier avec une vraie valeur ajoutée, assure Isabelle Breville, la présidente. Chaque conseiller est un expert, il a une vision à 360° de l'entreprise et l'humain est au centre de son travail."

Un secteur en pleine croissance

Elle cite d'ailleurs son propre exemple, elle qui a commencé comme conseillère pour terminer directrice de Natixis. "On peut progresser, et beaucoup poursuivent ensuite leur carrière dans d'autres services de l'entreprise, assure-t-elle. Chez nous, les gens reçoivent deux mois de formation, sont bien payés et font des horaires classiques."

Alors que le secteur est en pleine croissance, les entreprises de la relation client ont du mal à recruter. Pourtant, rien qu'en février, 77 postes étaient à pourvoir rien que pour le bassin de Caen, dont une trentaine en CDI. Et pour attirer, Harmonie Mutuelle, Orange, Natixis, EDF et les autres entreprises de l'APRC organisent une grande rencontre, mardi 20 mars 2018. Ce salon est à destination du grand public comme des entreprises.

Pratique. Mardi 20 mars, 17h30, salle de conférence Crédit Agricole, 15, esplanade Brillaud de Laujardière. Inscriptions au 01 39 45 85 50 ou via aprc.normandie@gmail.com

