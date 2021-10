Luxe. DS 7 Crossback, la pièce maîtresse de DS

L'inédit DS 7 Crossback qui arrive est le premier modèle de la nouvelle marque luxe du groupe PSA. À ce titre, ce SUV compact grand format de 4,57 m de long est représentatif des ambitions internationales de DS : incarner le luxe automobile à la française (à partir de 31 200 €). Plutôt réussi, ce haut de gamme veut faire valoir son traitement intérieur. Des ambiances spécifiques sont désignées par le nom de lieux emblématiques de Paris : Bastille, Rivoli et Opéra. À son lancement, le SUV DS est animé par un 1.6 turbo essence de 180 ou 225 ch, et de deux diesels, 1.5 BlueHDI de 130 ch et 2.0 BlueHDI 180 ch. Au gré des options, la facture peut dépasser les 50 000 €.

