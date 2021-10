Caen. Caen-Portsmouth : c'est parti pour le nouveau vaisseau de la Brittany Ferries

Ingénieurs et techniciens du chantier allemand Flensburger Schiffbau Gesellschaft ont procédé lundi 12 mars 2018 à la découpe de la première tôle du futur navire de la Brittany Ferries, d'ores et déjà baptisé Le Honfleur, sur leur chantier naval de Flensbourg, dans le nord de l'Allemagne. Ce vaisseau est appelé à devenir le premier bateau trans-manche équipé d'une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié.

Ce navire de 42 000 tonnes pourra transporter jusqu'à 1 680 passagers, 550 voitures et 64 remorques. La première traversée est prévue entre Caen et Portsmouth en juin 2019. Chaque année, près d'un million personnes sont transportées sur cette liaison.

Today marks a very exciting day for our new cruise-ferry Honfleur: the first steel has been cut marking the start of production.

