Rouen. Rugby : Rouen vainqueur à domicile face à Chambéry

Sur le papier, le match n'était pas donné pour les Rouennais. Le dimanche 11 mars 2018, le 7e de la poule Élite de Fédérale 1 a reçu dans son stade Mermoz le 4e, Chambéry. Devant au classement, les Chambériens avaient déjà remporté le match aller (13-3). Mais les Lions restaient sur deux victoires consécutives et voulaient poursuivre sur leur lancée.

Une mi-temps pour chaque équipe

Et le début de match a tourné en leur faveur, avec un essai de Kevin Milhorat à la 14e minute puis des points au pied pour rentrer au vestiaire avec un large avantage (22-0 à la mi-temps). Dans la deuxième période, la vapeur s'inverse et ce sont les visiteurs qui ont réduit l'écart face à des Rouennais impuissants. Mais les Lions ont tenu bon en fin de match pour garder l'avantage et s'imposer finalement 22 à 17.

Avec cette nouvelle victoire, les Normands passent à la 6e place avec un bilan de sept victoires pour huit défaites. Ils tenteront de poursuivre leur remontée dès le dimanche 18 mars avec un déplacement chez le dernier de la classe, Limoges.

