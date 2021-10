Cambriolage et dégradations de V’éol

Chemin faisant et après avoir remonté la rue Barbeux, ils avisent une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée d’un immeuble et dérobent un scanner, une tour d’ordinateur et 400 € en espèces, tandis que le propriétaire des lieux dormait sur un canapé. Interpellés, P.P et D. ont été condamnés à six mois de prison ainsi qu’au remboursement des frais de réparation des V’éol le 17 février dernier. Mais D.P, absent lors de cette audience, a fait opposition du jugement, jeudi 8 décembre. Il nie notamment avoir été porteur d’un couteau au moment du cambriolage. Pas de quoi convaincre le tribunal qui a confirmé le premier jugement.