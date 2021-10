Rouen. Hockey-sur-glace: mauvais démarrage des Dragons de Rouen face aux Gothiques d'Amiens

C'est un mauvais démarrage pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont perdu sur le score de 1-0 leur premier match de demi-finale de Play-offs face aux Gothiques d'Amiens, vendredi 9 mars 2018.

Un match accroché comme les quatre autres rencontres de championnat qui se sera joué sur des détails. Fait assez rare, un seul but a été inscrit dans ce match par l'ancien Rouennais Léo Guillemain à la 8e minute du 2e tiers temps d'un bon lancer sous la barre de Matija Pintaric.

Plus réalistes et avec un Henri-Corentin Buysse dans le but impérial, les Amiénois remportent le premier match de la série en terre normande.

Les joueurs de Fabrice Lhenry auront l'occasion de revenir dans cette série dès ce samedi 10 mars 2018 toujours sur l'Ile Lacroix à partir de 20h.

Fabrice Lhenry: " Mon regret c'est qu'on a baissé de rythme dans le 2e tiers, on a été trop passif. On avait bien commencé le match et le 3e tiers a été très bon il faut qu'on se souvienne de ça pour commencer le match comme ça demain (ce soir). Le brun de chance n'a pas été de notre coté, il faut rester positif. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. La série va être longue."

