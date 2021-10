Rouen. Rugby: le Rouen Normandie Rugby reçoit le Stade OL Chambery

Retour à la compétition pour les joueurs du Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) qui accueillent l'équipe de Chambery lors de la 18e journée de Fédérale 1 au stade Mermoz de Rouen à partir de 15h.

6e au classement et avec un entraîneur, Richard Hill, qui a rempilé jusqu'en 2023, les Rouennais aborderont cette rencontre face à un adversaire qui a un match de plus et qui se place en 4e position avec actuellement neuf points de plus.

Un match qui s'annonce donc serré entre deux équipes qui s'étaient déjà affrontées en octobre lors du match aller qui avait vu la victoire des joueurs de Chambéry sur le score de 13-3.

