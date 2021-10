Les Grands magasins caennais ont l'esprit "fête"

Cette année encore, les Galeries Lafayette et le Printemps ont misé sur une identité colorée, faite de thématiques décoiffantes, de décorations brillantes et d’animations en tous genres. “C’est ma période préférée car les gens sont de bonne humeur”, observe Marion Lebarbanchon, vendeuse en prêt-à-porter au Printemps. “Surtout, ils viennent pour faire plaisir et cela change tout. Rien à voir avec l’esprit des soldes, le mois suivant...”



La prime à l’accessoire

“Ce sont les accessoires qui ont incontestablement le plus de succès à l’approche de Noël, comme la maroquinerie, les montres, les cravates...”, note Didier Le Duc, responsable commercial du Printemps caennais. Le rayon “homme” est celui qui enregistre bien souvent la plus forte progression par rapport au reste de l’année. “Les femmes offrent plus de vêtements aux hommes que l’inverse !”

Depuis plusieurs semaines déjà, l’esprit “fête” jaillit des rayons. “Cette année, notre thème est Noël Rock and Folk”, s’enthousiasme Régis Cohen, le directeur des Galeries Lafayette. Le théme maquille en fil rouge le magasin, du rayon lingerie où des mannequins dénudés accordent leur guitare, jusqu’aux vitrines où amplis, spots et autres fly cases composent un décor épuré. “Les Grands magasins, c’est l’esprit fête !”

Aux Galeries comme au Printemps, le mois de décembre n’est pas loin de représenter un cinquième du chiffre d’affaires annuel. “C’est la période la plus rentable”, assure Didier Le Duc. Pour répondre à la hausse de la demande, de petites mains viennent renforcer les équipes en place tout au long de l’année. Les deux magasins augmentent également leur amplitude horaire et ne manqueront pas d’ouvrir les dimanches 11 et 18 décembre.